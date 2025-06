Hà Nội cập nhật bản đồ địa chính và hình thể cho 126 xã phường mới

Ngày 9/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội đang khẩn trương chỉnh lý, cập nhật dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ hình thể cho 126 xã, phường mới khi thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Theo Sở NN&MT Hà Nội, việc cập nhật bản đồ địa chính, hình thể sau sắp xếp đơn vị hành chính là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng.

Các bản đồ mới sẽ thể hiện chính xác địa giới hành chính mới, ranh giới các thửa đất, công trình hạ tầng, vùng sản xuất nông nghiệp... phù hợp thực tế và đúng quy chuẩn kỹ thuật đo đạc bản đồ hiện hành.

Toàn cảnh hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hình thể phải được hoàn thành trước ngày 30/6.

Sở NN&MT Hà Nội đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm tra thực địa và tổ chức đo đạc lại tại các khu vực có biến động lớn... để hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT Hà Nội, việc sớm hoàn thành cập nhật bản đồ địa chính, hình thể tại 126 đơn vị hành chính là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính pháp lý, thống nhất, minh bạch trong quản lý đất đai khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố chính thức đi vào hoạt động từ 1/7.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội thành lập 11 tổ công tác nhằm phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch thành phố nghiên cứu, tổ chức thực hiện, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, thường xuyên, liên ngành trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã (trừ công tác cán bộ).

Tổ công tác thay mặt Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của 30 quận, huyện, thị xã; 126 đơn vị hành chính cấp xã mới trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã...

Cũng trong ngày 9/6, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

UBND các quận, huyện, thị xã được giao tập trung chỉ đạo quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

Hà Nội giao các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng... trên địa bàn; không để lợi dụng thời điểm sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để vi phạm.

Công an Hà Nội được giao tăng cường phối hợp với các cấp, ngành thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, cập nhật, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng..., nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, địa bàn giáp ranh, địa bàn mà chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.