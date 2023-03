Hà Nội bổ sung 21 vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi

Ngày 16/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc từ sau phiên họp thứ hai (tháng 12/2022) đến nay.

Phát biểu tại phiên họp, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, từ sau phiên họp thứ hai đến nay, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo phối hợp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trọng Toàn).

Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo 46 vụ án, vụ việc; Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Đức theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án).

Ban chỉ đạo đã bổ sung 21 vụ án/163 bị can, 3 vụ việc sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội vào diện theo dõi, chỉ đạo

Trong các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay các cơ quan chức năng đã ban hành 2 kết luận giám định phục vụ công tác điều tra 2 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 1 bị can; khởi tố thêm 1 bị can trong 1 vụ án; kết thúc điều tra 1 vụ án/1 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 1 vụ án/7 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án/9 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/21 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/15 bị cáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất các kiến nghị, đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc trong thời gian tới.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Cũng theo chỉ đạo của ông Đinh Tiến Dũng, ban cán sự đảng UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, cơ quan chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án.

Trong đó, giao Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức; thời gian thực hiện trong quý II/2023.

Cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tốt hơn cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.