Hà Nam lắp hơn 130 camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hà Nam cho hay, sau một thời gian triển khai, Công an tỉnh đã hoàn thành lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, với 132 camera, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai lắp đặt tại 129 vị trí bao gồm các tuyến đường chính và các nút giao thông quan trọng, như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Với 132 camera, Công an tỉnh Hà Nam đã lắp đặt tại 129 vị trí bao gồm các tuyến đường chính và các nút giao thông quan trọng (Ảnh: Công an Hà Nam).

Hệ thống camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến, cho phép nhận diện và tìm kiếm thông minh cùng các tính năng nổi bật giúp truy vết đối tượng; phát hiện, ghi nhận các vi phạm giao thông, gồm: vượt đèn đỏ, đi sai làn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Hà Nam đã đề xuất và được phê duyệt dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn năm 2030” trong đó có hạng mục đầu tư trang bị mới hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ứng dụng công nghệ trí tuệ AI, quản lý tập trung về đầu mối Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh theo mô hình của Bộ Công an.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá, phù hợp tình hình thực tiễn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ không chỉ hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn…