Giận cha mẹ, cậu bé đi lạc 1.500km

Ngày 13/3, Công an phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bàn giao cậu bé 14 tuổi đi lạc cho gia đình.

Cậu bé đi lạc hơn 1.000km đã được công an bàn giao cho gia đình (Ảnh: CTV).

Trước đó, trưa 7/3, Công an phường 6 phát hiện cháu bé L.X.D. (14 tuổi) đi lang thang. Cháu D. nói rằng quê ở Nghệ An, vì giận cha mẹ nên bỏ nhà đi rồi bị lạc vào Đồng Tháp (cách nhà khoảng 1.500km).

Nắm được tình hình, Công an phường 6 đã liên hệ công an nơi quê của D. để xác minh và thông báo cho gia đình. Trong quá trình chờ người nhà đến đón D., Công an phường 6 đã chăm sóc cậu bé chu đáo.