Giải cứu thiếu nữ bị dụ dỗ vào quán karaoke làm việc "lương 20 triệu đồng"

Ngày 20/8, Công an xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã giải cứu thành công thiếu nữ 14 tuổi bị dụ dỗ vào làm việc tại quán karaoke cách nhà gần 100km.

Hai ngày trước, Công an xã Nậm Cắn tiếp nhận thông tin trình báo của ông H.N.T. (trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) về việc con gái là H.Y.H. (SN 2011) mất liên lạc, nghi bị kẻ xấu dụ dỗ đưa ra khỏi địa bàn.

Công an xã Nậm Cắn bàn giao cháu H.Y.H. cho gia đình (Ảnh: công an cung cấp).

Vào cuộc xác minh và kết nối với các chủ xe khách chạy tuyến quốc lộ 7 hướng Nậm Cắn đi trung tâm tỉnh Nghệ An, công an nhận được thông tin bé gái như mô tả đã xuống xe tại xã Đô Lương (Nghệ An).

Công an xã Nậm Cắn phối hợp Công an xã Đô Lương và Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An trích xuất camera an ninh, phát hiện cháu H. di chuyển đến một quán karaoke trên địa bàn.

Tối cùng ngày, các lực lượng chức năng có mặt, giải cứu cháu H. trước khi thiếu nữ này đi vào trong quán karaoke. Trong đêm, công an đã đưa cháu về địa phương, bàn giao cho gia đình.

Làm việc với công an sau đó, H. cho biết đã được một tài khoản mạng xã hội nhắn tin, dụ dỗ đến làm việc tại một quán karaoke “công việc nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng”, nên trốn bố mẹ đi làm.

Sau khi được phân tích, H. nhận thức được sự việc, hứa sẽ nêu cao cảnh giác để không bị người lạ dụ dỗ. Công an xã Nậm Cắn cũng khuyến cáo ông H.N.T. và các phụ huynh khác quan tâm, quản lý con chặt chẽ, tránh rơi vào các tình huống nguy hiểm tương tự.

Công an xã Nậm Cắn đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ cháu H. đến làm việc tại quán karaoke.