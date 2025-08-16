Giải cứu 2 trường hợp “bắt cóc online”

Lúc 17h30 ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu T.N. (SN 2006, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị bắt cóc và đối tượng liên hệ người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng.

Lúc này, người nhà không liên lạc được với cháu T.N..

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động lực lượng, xác minh thêm các thông tin và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”.

Công an bàn giao cháu T.N. cho gia đình (Ảnh công an cung cấp).

Trên cơ sở các thông tin xác minh được, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm cháu.

Đến 21h cùng ngày, công an phát hiện cháu T.N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Lúc này cháu N. đang chat video với đối tượng tại Campuchia.

Sau khi tiếp cận, cán bộ tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần cháu N. và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi nữ sinh này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Sau đó, một đối tượng tự xưng là công an, gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng mới thả cháu về.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã lên Công an phường Hòa Cường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an đã hướng dẫn gia đình phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm.

Khi phát hiện nữ sinh này đang ở trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, công an đã giải cứu và đưa nữ sinh này về nhà an toàn.