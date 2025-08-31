Giải cứu 11 người mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ

Sáng 31/8, thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phối hợp với Công an các xã Hiếu Giang và Cam Lộ để thực hiện công tác cứu hộ.

Khoảng 18h30 ngày 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 nhận được tin báo về việc 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị mắc kẹt.

Lực lượng công an dùng ca nô vượt lũ để tiếp cận và giải cứu người dân mắc kẹt trong rừng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nước lũ dâng cao đã cô lập nhóm người này gần 2 ngày, khiến họ rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nước uống nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận hiện trường, sử dụng ca nô để vượt qua dòng nước lũ đang chảy xiết.

Đến 21h20 cùng ngày, toàn bộ 6 người dân đã được đưa về nơi an toàn.

Danh tính những người được giải cứu bao gồm: Hồ Văn Hùng (SN 2003), Hồ Văn Nhân (SN 2004), Hồ Văn Phơi (SN 1988), Hồ Văn Mường (SN 1997), Hồ Văn Vững (SN 2004) và Hồ Văn Nhi (SN 1990), tất cả đều trú tại thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, 5 người dân khác cũng đã được lực lượng chức năng ứng cứu thành công khỏi vùng lũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào chiều 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cũng đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân khác bị mắc kẹt trong rừng tràm thuộc xã Hiếu Giang.

Nhóm người này cũng bị cô lập do mưa lớn khiến nước khe suối dâng cao, không thể trở về và rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Tình hình mưa lũ tại Quảng Trị diễn biến phức tạp trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5) và bão Nongfa (bão số 6). Mưa vừa đến mưa to đã làm nước sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt nhiều ngầm tràn, tuyến đường ở khu vực miền núi, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.