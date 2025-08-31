Gần 2.500 công nhân, kỹ sư thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuyên lễ 2/9
(Dân trí) - Gần 2.500 công nhân, kỹ sư với trên 1.200 đầu máy, thiết bị thi công xuyên dịp lễ 2/9 để đưa 110km cao tốc Cần Thơ - Cà Mau về đích đúng hẹn.
Ngày 31/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận (chủ đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, công trình triển khai 139 mũi thi công với 2.449 nhân sự cùng 1.239 máy móc thiết bị các loại thi công xuyên suốt để cao tốc về đích đúng ngày 19/12.
Cụ thể, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tiến độ của từng dự án đến nay đã đạt từ 70 đến 76% sản lượng.
Hiện các hạng mục triển khai thi công chủ yếu gồm dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa; thi công hệ thống an toàn giao thông.
Trước đó, ngày 29/8, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận Trần Văn Thi đi kiểm tra công trường và chỉ đạo thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Tại hiện trường, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban điều hành dự án (của chủ đầu tư), tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công, đảm bảo nhà thầu duy trì nhân sự, máy móc thi công liên tục, kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh.
Với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu phải duy trì đầy đủ nhân sự, máy móc, thi công xuyên dịp nghỉ lễ như những ngày bình thường để đảm bảo tiến độ.
Đặc biệt, các nhà thầu phải đảm bảo chế độ cho kỹ sư, công nhân thi công những ngày nghỉ lễ, đúng các quy định của pháp luật lao động, để họ yên tâm làm việc, duy trì tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.
Theo thiết kế, dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài 110,85km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.
Tổng mức đầu tư của dự án là 27.523 tỷ đồng, khởi công ngày 1/1/2023, kế hoạch hoàn thành tháng 12/2025.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II, được kỳ vọng sẽ khép kín trục dọc "xương sống mới" kết nối nội vùng, liên vùng, thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong tương lai.
Khi hoàn thành đưa vào khai thác, cao tốc có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc tối đa 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 25m, vận tốc tối đa 120km/h, hoàn thành mục tiêu cả nước nối thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và hoàn thành 600km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiệm kỳ này.