Gần 2.500 công nhân, kỹ sư thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuyên lễ 2/9

Ngày 31/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận (chủ đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, công trình triển khai 139 mũi thi công với 2.449 nhân sự cùng 1.239 máy móc thiết bị các loại thi công xuyên suốt để cao tốc về đích đúng ngày 19/12.

Công nhân thi công trên công trường cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ thể, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tiến độ của từng dự án đến nay đã đạt từ 70 đến 76% sản lượng.

Hiện các hạng mục triển khai thi công chủ yếu gồm dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa; thi công hệ thống an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 29/8, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận Trần Văn Thi đi kiểm tra công trường và chỉ đạo thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Tại hiện trường, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban điều hành dự án (của chủ đầu tư), tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công, đảm bảo nhà thầu duy trì nhân sự, máy móc thi công liên tục, kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh.

Với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu phải duy trì đầy đủ nhân sự, máy móc, thi công xuyên dịp nghỉ lễ như những ngày bình thường để đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, các nhà thầu phải đảm bảo chế độ cho kỹ sư, công nhân thi công những ngày nghỉ lễ, đúng các quy định của pháp luật lao động, để họ yên tâm làm việc, duy trì tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.

Nút giao IC5 đoạn qua xã Vị Thuỷ (Hậu Giang) (Ảnh: Bảo Kỳ).