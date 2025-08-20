Gác chắn đường sắt bất ngờ nâng lên khi tàu hỏa đang lao tới

Sáng 20/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh gác chắn đường sắt bất ngờ nâng lên dù tàu chưa qua.

Clip dài khoảng 20 giây cho thấy một số ô tô di chuyển chậm đến khu vực giao nhau với đường sắt, lúc này barie chắn tàu từ từ được nâng lên. Ngay sau đó, đoàn tàu lao qua, rất may không xảy ra va chạm.

Gác chắn vừa mở thì tàu hỏa lao đến (Ảnh cắt từ clip).

Xem xong clip trên, nhiều người bày tỏ sự lo lắng, mất an toàn khi sử dụng gác chắn tự động.

"Thật nguy hiểm, nếu có người thấy gác chắn mở và băng qua đường sắt thì hậu quả khôn lường. Gác chắn tự động này cần được bảo trì thường xuyên để tránh sự cố đáng tiếc", tài khoản Thanh Hiển bình luận.

Một tài khoản khác cho rằng: "Trường hợp này có thể do dông sét làm kích hoạt cảm biến. Chuông đèn cảnh báo vẫn hoạt động, nên người dân cần chú ý quan sát khi đi qua đường sắt".

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra khoảng 20h55 ngày 19/8, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam với đường Nguyễn Hữu Khiếu, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Nam Đông Hà, cho biết đã nắm thông tin và đang cử cán bộ phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hệ thống chắn tàu tự động thường được lắp đặt tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, hoạt động dựa trên tín hiệu điều hành chạy tàu. Khi tàu đến gần, đèn cảnh báo sáng và gác chắn tự động hạ xuống để ngăn phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, trong sự cố nêu trên, gác chắn lại nâng lên khi tàu chưa qua, đặt người tham gia giao thông vào tình huống nguy hiểm.