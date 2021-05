"Được cầm lá phiếu bầu, với tôi là niềm an ủi lớn"

Bị can T.M.C. (SN 1981) bị nhược cơ, không thể tự ngồi dậy. Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An giúp anh C. ngồi dậy và đưa thùng phiếu vào tận giường bệnh cho cử tri này bỏ phiếu (Ảnh: Hoàng Lam).