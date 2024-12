Du thuyền bị yêu cầu kiểm tra ở Long An chỉ mới neo đậu để trang trí

Ngày 3/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND TP Tân An (Long An), cho biết, việc kiểm tra du thuyền xuất hiện tại khu vực phường 2 do Sở GTVT chủ trì và đơn vị sẽ phối hợp.

Trong tuần này, lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra xem xét du thuyền có đảm bảo điều kiện hoạt động hay không. Hiện nay, du thuyền này chỉ neo đậu trên sông và chưa đón khách, chỉ trang trí thêm cho bến tàu.

Lãnh đạo TP Tân An cho biết du thuyền đang đậu để trang trí cho bến tàu chứ chưa hoạt động (Ảnh: T.K.).

"Chủ du thuyền phải cung cấp được các thủ tục liên quan như giấy phép hoạt động thì mới được vận hành. Du thuyền neo đậu từ cuối tháng 11 đến nay. Du thuyền này không liên quan gì đến sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch", ông Thảo nói.

Theo lãnh đạo TP Tân An, du thuyền là loại hình mới của thành phố và đơn vị phải có trách nhiệm, nếu muốn hoạt động, người chủ phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục. Khi kiểm tra, du thuyền chưa đầy đủ thủ tục sẽ nhất quyết không cho hoạt động.

"Anh khai thác loại hình này thì phải đấu thầu theo quy định, tự nhiên đưa du thuyền đến neo đậu cũng không phù hợp. TP Tân An đang phối hợp Sở GTVT thẩm định, kiểm tra du thuyền. Trước văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Long An kiểm tra, TP Tân An cũng đã họp lên kế hoạch kiểm tra phương tiện này", ông Thảo cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, thông tin, du thuyền tại khu vực TP Tân An chỉ đậu tại bến tàu chứ chưa hoạt động, phương tiện này do phía thành phố quản lý. Ngày mai (3/12), đoàn liên ngành do Sở GTVT chủ trì sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đến kiểm tra du thuyền này.

Trước đó, Phòng CSGT đường thủy tỉnh Long An đến kiểm tra, chủ du thuyền có cung cấp được giấy thỏa thuận vị trí bến. Còn hoạt động vận chuyển khách, ăn uống trên đó là chuyện khác. "Du thuyền muốn hoạt động phải cung cấp đầy đủ giấy phép và hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định", ông Tuấn nói.