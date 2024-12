Kiểm tra khẩn cấp du thuyền bất ngờ xuất hiện ở Long An

Ngày 2/12, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi Sở GTVT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan, đề nghị khẩn trương làm rõ du thuyền đang hoạt động tại khu vực phường 2, TP Tân An.

Chiếc du thuyền được UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra (Ảnh: T.T.).

Theo UBND tỉnh Long An, qua kiểm tra thực tế một số sự kiện liên quan Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2, trên địa bàn phường 2 (TP Tân An) xuất hiện một du thuyền neo đậu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, công an và đơn vị liên quan kiểm tra giấy phép hoạt động, kinh doanh và điều kiện an toàn của du thuyền trên.

Các cơ quan kiểm tra ngay và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/12, để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, không để lợi dụng hoạt động Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch của tỉnh để trục lợi.

Những ngày qua, tại Long An diễn ra sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa - thể thao - du lịch của tỉnh Long An; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.