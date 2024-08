"Dự kiến kỳ họp Quốc hội tháng 10 kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao"

Thông tin này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi phát biểu tại hội nghị sáng 15/8 của Bộ Chính trị, tổ chức gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thông tin về tình hình của Đảng, đất nước trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.

Thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho Nhà nước từ công cuộc chống tham nhũng

Báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước hết đề cập những nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại Châu Á - Thái Bình Dương rất quyết liệt, những biểu hiện thỏa hiệp là tạm thời, chủ đạo là cạnh tranh, đối đầu và không ngừng mở rộng về phạm vi, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, nguy cơ va chạm, xung đột có thể xảy ra bất cứ đâu, hiện hữu tại Bán đảo Triều Tiên, Eo biển Đài Loan, Biển Đông và Việt Nam là điểm nóng trong cạnh tranh, lôi kéo giữa các bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Nhân Dân).

Việc này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặt ra thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong cân bằng và xử lý hài hòa quan hệ đối ngoại với các nước lớn, giảm thiểu sức ép chọn bên, trừng phạt kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở rất cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tiếp tục được triển khai với mục tiêu giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, tiếp tục làm trong sạch, vững mạnh về tổ chức.

"Vừa qua, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "xử lý một người để cứu muôn người", công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực triển khai quyết liệt đã thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho Nhà nước; xử lý nhiều đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước, làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích cục bộ của bộ, ngành, địa phương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đối tượng triển khai bài bản; có sự phân vai, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nước; tác động rộng, can thiệp sâu vào nhiều bộ luật, luật và các văn bản hướng dẫn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; mục đích thay đổi hệ thống pháp luật Việt Nam theo tiêu chí phương Tây.

Các đối tượng cũng tăng cường hoạt động thu thập "bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ", thúc đẩy các yếu tố "tự diễn biến", hình thành các mầm mống "cách mạng màu" rất nguy hiểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định nguy cơ tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn hiển hiện trước diễn biến phức tạp từ các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính tiền tệ, năng lượng, nguồn nước…

Sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Vấn đề thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về một số công tác trước mắt góp phần đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua, Bộ Chính trị đã họp rà soát các công việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10, thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên nhóm các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nhân Dân).

Thường trực Tiểu ban văn kiện cũng đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới.

Định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là giải phóng mạnh mẽ nguồn lực sản xuất, mở rộng không gian phát triển, mở ra triển vọng phát triển mới, sớm về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước, xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ nhân sự đủ sức, ngang tầm nhiệm vụ đang được thực hiện rất khẩn trương.

Việc xây dựng lực lượng vũ trang tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực, tự cường cũng được tiếp tục với mục tiêu giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, đủ sức ngăn chặn và đáp ứng với khả năng chiến tranh hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Nhân Dân).

Thực hiện chương trình đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 18 đến 20/8 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc; dự Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ…

"Những hoạt động đó tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy lợi ích quốc gia và các cơ hội phát triển mới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

4 công tác trọng tâm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác.

Một là tập trung lãnh đạo bảo đảm bứt phá, tăng tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hai là ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: Nhân Dân).

Ba là tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong cuộc sống và lao động sản xuất.

Bốn là tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

"Để đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, các nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đều từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, nhiều người từng tham gia nhiều khóa Trung ương, tuy tuổi cao và đã nghỉ công tác nhưng vẫn rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay.

Khẳng định sẽ nỗ lực học tập và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các nguyên lãnh đạo cấp cao sẽ tiếp tục có đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và dân tộc.