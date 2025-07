Bão Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 22/7, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa, bão Wipha (bão số 3) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19h, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 7h ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Bão Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực sâu trong đất liền như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Từ đêm nay đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa cường suất lớn trên 100mm/3h, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.