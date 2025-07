Đức đồng ý cấp "át chủ bài" phòng không Patriot, tiếp lửa cho Ukraine

Tên lửa Patriot của quân đội Mỹ (Ảnh: US Army).

Các quan chức ngày 21/7 xác nhận Đức đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine "càng sớm càng tốt". Kế hoạch này được cho là đã được thống nhất với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine với điều kiện các nước thành viên NATO ở châu Âu sẽ chi trả.

Trong khi một số thành viên của NATO, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, đã đồng ý mua vũ khí cho Kiev, những nước khác, bao gồm Italy, Hungary và Pháp, đã từ chối, với lý do nguồn lực hạn chế và nhu cầu an ninh trong nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Berlin sẽ cung cấp 5 hệ thống Patriot từ kho vũ khí của nước này, bất chấp những tuyên bố trước đó rằng kho vũ khí còn lại của Đức quá ít để hỗ trợ việc chuyển giao thêm cho Ukraine.

Ông Pistorius cho biết Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Đức các hệ thống thay thế ban đầu do Thụy Sĩ đặt hàng, mặc dù việc chuyển giao dự kiến sẽ phải chờ đến năm 2027-2028.

"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ trong những ngày tới để xác định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này", Bộ trưởng Quốc phòng Đức phát biểu sau cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine. Ông Pistorius nói thêm rằng Đức cũng sẽ cung cấp đạn dược phòng không và tài trợ cho máy bay không người lái tầm xa do Ukraine sản xuất.

Berlin đã gửi 3 trong số 12 tổ hợp Patriot tới Ukraine. 2 tổ hợp nữa đang được đặt tại Ba Lan, và những tổ hợp khác được sử dụng cho các hoạt động và huấn luyện của NATO. Theo ông Pistorius, Đức hiện chỉ có 6 tổ hợp.

Các quan chức chưa cho biết khi nào Ukraine sẽ nhận được lô vũ khí mới.

Tổng thống Trump ngày 16/7 tuyên bố các tên lửa phòng không Patriot dành cho Ukraine đã bắt đầu được chuyển đi, chỉ vài ngày sau khi ông công bố một sáng kiến vũ khí phối hợp mới do NATO điều phối dành cho Kiev.

“Chúng đang được vận chuyển rồi. Chúng đến từ Đức, sau đó sẽ được Đức thay thế. Và trong mọi trường hợp, Mỹ đều được trả tiền đầy đủ", ông Trump nói.

Cam kết tăng viện trợ quân sự cho Ukraine của Đức đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Các chính trị gia đối lập chỉ trích chính phủ vì đã chi hàng tỷ USD cho Kiev trong khi nhu cầu trong nước vẫn chưa được đáp ứng.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Mặc dù hệ thống Patriot là một trong những "át chủ bài" phòng không của Kiev, báo Wall Street Journal tuần trước đưa tin các hệ thống này đã gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này tuyên bố phá hủy 3 bệ phóng Patriot ở Ukraine.

Sự hỗ trợ về vũ khí của phương Tây cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, cung cấp thêm các hệ thống phòng không trong lúc Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khắp lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Donald Trump gần đây cũng đưa ra tối hậu thư cho Moscow, cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế “nghiêm khắc” trừ khi Nga đồng ý một thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.