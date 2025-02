Dự kiến khai thác thêm 33km cao tốc Bến Lức - Long Thành dịp 30/4

Ngày 7/2, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thông xe hai đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài 10,4km.

Theo đó, đoạn phía tây dài 3,4km từ cao tốc TPHCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TPHCM). Đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Các đại biểu làm nghi thức thông xe hai đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, ngày 23/1, VEC đã đưa hai đoạn tuyến trên vào khai thác tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Ất Tỵ, giảm lưu lượng tham gia giao thông các tuyến đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.

Theo kế hoạch, đoạn phía tây (từ Km3+420 đến Km21+739,5) và đoạn phía đông (từ Km35+900 đến Km50+530) dự kiến hoàn thành thi công và đưa vào khai thác dịp lễ 30/4 năm nay.

Xe lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho rằng việc đưa hai đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác giúp giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51.

Đồng thời, tuyến cao tốc góp phần giảm tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông vận chuyển hàng hóa, tăng hiệu quả đầu tư của các khu công nghiệp tại khu vực. Tuyến đường này góp phần hoàn thiện đồng bộ kết nối giao thông cho công trình trọng điểm quốc gia sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai băng qua rừng ngập mặn rất đẹp (Ảnh: Nam Anh).

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8km (Long An 2,7km, TPHCM 26,4km, Đồng Nai 28,7km), tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 7/2014, do chậm tiến độ nên thời gian hoàn thành được điều chỉnh đến 30/9/2025.