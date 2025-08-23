Du khách lái mô tô náo loạn đường phố Nha Trang đã sang Trung Quốc

Ngày 23/8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết ông M.S. (30 tuổi, quốc tịch Nga), người điều khiển mô tô gây náo loạn trên đường phố phường Nha Trang, đã rời Việt Nam đi sang Trung Quốc vào sáng 22/8.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang, đơn vị này sẽ tiếp tục xử lý vụ việc trên theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, du khách người Nga phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, ngoài clip M.S. lái mô tô gây náo loạn trên đường Trần Phú, lực lượng Cảnh sát giao thông còn ghi nhận hình ảnh người này không đội mũ bảo hiểm, buông hai tay, đứng trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 20/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một du khách nước ngoài chạy mô tô lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Ông M.S. còn có hành vi không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay, đứng trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Phần lớn ý kiến lên án hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho người đi đường và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã vào cuộc kiểm tra, qua đó xác định người vi phạm là M.S.. Ông này từng lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (phường Nha Trang) nhưng đã rời đi, trước khi cơ quan chức năng kiểm tra.