Dự báo thời tiết: Miền Bắc sắp mưa dông diện rộng

Ngày 2/7, nắng nóng có dấu hiệu suy giảm ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở đồng bằng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Thời tiết khu vực oi nóng nhưng không quá khó chịu, trong khi Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt 35-38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sau một ngày ghi nhận nền nhiệt cao, từ chiều tối 2/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông cũng xuất hiện từ chiều tối 2/7 nhưng lượng nhỏ hơn, phổ biến 15-30mm. Tình trạng này kéo dài hết ngày 4/7, khiến nắng nóng chấm dứt.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt nhẹ trong ngày 2-3/7 đi kèm mưa dông với xác suất xảy ra là 55%. Đến cuối tuần này, nắng nóng có thể quay trở lại khu vực.

Mưa dông được dự báo trở lại miền Bắc từ chiều tối 2/7, có nơi mưa to (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự báo thời tiết ngày 2/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa dông vài nơi, riêng Tây Bắc mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, riêng Hòa Bình nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng Hòa Bình 35-37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 31-34 độ C, trung du và đồng bằng 35-37 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.