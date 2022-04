Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) - cho biết, dự báo khối không khí lạnh có cường độ ổn định và đang suy yếu dần, vì thế nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần từ ngày 19/4. Đây nhiều khả năng là đợt rét cuối cùng của mùa Đông Xuân 2021-2022.

Dự báo, trong tháng 5/2022, ít khả năng có không khí lạnh tác động đến miền Bắc nước ta.

"Tháng 4 vẫn là thời điểm có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng, do vậy đã có những đợt rét xảy ra trong thời gian này. Trong quá khứ, khoảng nửa sau tháng 4 có nhiều năm thời tiết chuyển rét. Như nói ở trên, trong những ngày còn lại của tháng 4 ở miền Bắc ít có khả năng có không khí lạnh ảnh hưởng", ông Năng cho biết.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết đưa ra dự báo, khoảng ngày 23/4, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở các tỉnh vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ; từ khoảng ngày 24/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra hầu khắp khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Đợt lạnh cuối cùng kết thúc, miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng.

Dự báo trong năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xuất hiện muộn hơn so với trung bình. Nếu so sánh với các năm gần đây như 2020-2021 thì mức độ nóng năm nay khu vực này ít có dấu hiệu gay gắt bằng, tuy nhiên vẫn có đợt và một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Nói về thời tiết chuyển mùa ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ông Năng cho biết, trong 10 ngày tới, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa giông cục bộ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo tháng 5/2022, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm, từ tháng 6-9/2022 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 10/2022 tổng lượng mưa khu vực này phổ biến ở mức cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.