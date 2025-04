Đồng Nai kiến nghị TPHCM hỗ trợ kết nối hạ tầng để kéo dài tuyến metro

Ngày 21/4, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc triển khai các dự án kết nối giao thông vùng giữa hai địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị TPHCM hỗ trợ về mặt công nghệ và hạ tầng nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, kết nối với tuyến metro số 1 hiện hữu.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất thủ tục để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án kéo dài tuyến metro này có tổng chiều dài gần 21km, bắt đầu từ sau ga bến xe Suối Tiên (TP Thủ Đức, TPHCM) đến điểm cuối tại Km20+738, nơi đặt depot dự kiến ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, đoạn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga S0 - điểm chia nhánh đi Bình Dương và Đồng Nai, dài khoảng 1,8km, dự kiến do tỉnh Bình Dương chủ trì nghiên cứu đầu tư. Ga S0 được đặt tại khu vực phường Bình Thắng, TP Dĩ An. Từ ga S0 đến depot tại Trảng Bom, đoạn tuyến dài gần 19km, đi qua địa phận Bình Dương hơn 1km và địa phận Đồng Nai gần 18km. Tuyến này gồm 12 ga và một depot diện tích khoảng 23,4ha. Dự án do tỉnh Đồng Nai chủ trì nghiên cứu với tổng mức đầu tư ước tính hơn 34.700 tỷ đồng, bao gồm cả hạng mục cầu vượt sông Đồng Nai.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến được huy động từ nguồn hỗn hợp: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, vốn BOT và khai thác quỹ đất.

Hướng tuyến metro kéo dài đến tỉnh Đồng Nai (Đồ họa: Báo Đồng Nai).

Trước đó, đầu tháng 4, UBND tỉnh Bình Dương cũng có văn bản gửi UBND TPHCM, đề xuất xem xét việc sử dụng chung hạ tầng Depot Long Bình trong giai đoạn đầu vận hành tuyến metro số 1 của tỉnh, kết nối từ TP mới Bình Dương đến Suối Tiên.

Tuyến metro của Bình Dương dài khoảng 32,43km, từ ga trung tâm tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một đến ga bến xe Suối Tiên. Tuyến đi qua các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên, dự kiến có 19 ga và một depot tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên.