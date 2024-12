Động đất gây sạt lở, huyện kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp

Ngày 6/12, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã gửi báo cáo khẩn cấp về tình hình sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Don.

UBND huyện này kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp để có cơ sở xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My kiểm tra thực tế hiện trường sạt lở đá gần làng Tu Hon (Ảnh: Cán bộ huyện Nam Trà My cung cấp).

Theo UBND huyện Nam Trà My, các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 11 cùng với các trận động đất tại khu vực tỉnh Kon Tum, Quảng Nam đã gây ra sạt lở đất, đá tại xã Trà Don, ảnh hưởng đến 21 hộ gia đình và một điểm trường thôn.

Kiểm tra thực tế cho thấy, trên đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon, xã Trà Don khoảng 500-600m, một số tảng đá lớn đã lăn xuống nhưng bị dây leo và cây núi cản lại.

Sườn núi gần đỉnh có nhiều đá tảng và độ dốc lớn, có nguy cơ tiếp tục lăn xuống khi mưa lớn hoặc động đất xảy ra, đe dọa an toàn cho các hộ dân và người tham gia giao thông trên quốc lộ 40B.

Tại khu dân cư làng Tắc Pát và Làng Lê, xã Trà Don, mạch nước ngầm đã tạo ra cung trượt với khối lượng đất đá lớn, gây sụt lún và đứt gãy mảng taluy dương, cách mép đường khoảng 25m. Các vết nứt xuất hiện xung quanh nhà dân, làm tăng nguy cơ sụt lún và hư hỏng nhà cửa.

Hiện trường sạt lở đá tại khu vực phía trên làng Tu Hon (Ảnh: Cán bộ huyện Nam Trà My cung cấp).

Trước tình hình này, UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo UBND xã Trà Don tổ chức họp dân để trấn an tinh thần và thực hiện sơ tán xen ghép 21 hộ/91 khẩu. Các trường học cũng được yêu cầu có phương án sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Huyện Nam Trà My kêu gọi các sở, ngành liên quan sớm kiểm tra và có hướng xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, huyện đề xuất xây dựng khu tái định cư mới cách làng cũ 2km để ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.