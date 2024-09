Đón siêu bão Yagi, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An cấm biển từ sáng 6/9

Chiều 5/9, tỉnh Thái Bình đã triển khai cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão.

Các huyện, thành phố chủ động bố trí địa điểm kiên cố, lên phương án di chuyển người dân ở các nhà yếu, nhà tập thể, bệnh xá, trường học không bảo đảm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 (Ảnh: Hà Linh).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, yêu cầu các sở, ngành, địa phương dừng hoạt động hội họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc cấm biển từ 5h sáng ngày 6/9; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi. Tàu thuyền phải neo đậu theo hướng dẫn, không để va chạm, vỡ, chìm tàu khi bão đổ bộ.

"Tuyệt đối không cho người dân canh coi tại các chòi ngao, đầm quay trở lại chòi, đầm trong thời điểm này", lãnh đạo địa phương yêu cầu nếu phát hiện phải khẩn trương di dời và có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định có Công điện số 24 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3.

Địa phương này cũng chỉ đạo đình hoãn các cuộc họp không cấp bách; rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú.

Các tàu thuyền Nam Định trú bão ở cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Ảnh: Đ.V).

Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bắt đầu từ 6h ngày 6/9, tỉnh Nam Định sẽ cấm các phương tiện ra khơi, cấm hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển kiểm đếm, kêu gọi chủ phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn trước 11h ngày 6/9.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển và các đơn vị có liên quan khẩn trương cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h ngày 6/9.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 16h ngày 6/9.

Tàu thuyền vào bờ ở biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.