Nhiều nơi ở Quảng Ninh bị nước lũ "nhấn chìm" sau cơn bão số 3

Theo lãnh đạo huyện Ba Chẽ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Maon nên mưa to kéo dài đã gây ra lũ trên sông Ba Chẽ khiến 68 hộ dân bị cô lập. Tuy nhiên, nhờ chủ động thực hiện các kế hoạch và phương châm "4 tại chỗ" nên tính mạng và tài sản của nhân dân được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Huyện này đã thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp xuống các vùng xung yếu, vùng nguy cơ ngập lụt để tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo bà con chủ động các phương án phòng, chống mưa lũ và sạt lở đất đá.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về các con sông thuộc huyện Ba Chẽ (Ảnh: Cổng TTĐT huyện).

Tại Tiên Yên, hoàn lưu của bão gây mưa lớn, nhiều khu vực của huyện Tiên Yên bị ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn 1m. Ngay trong sáng 26/8, lực lượng vũ trang huyện Tiên Yên đã dốc toàn lực lượng ra quân hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đến chiều 26/8, một số địa phương ở Quảng Ninh vẫn còn mưa như huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà và TP Móng Cái. Người dân ở những nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở đã được thông báo di chuyển tới nơi an toàn.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Ba Chẽ, Tiên Yên:

Nước sông tại Ba Chẽ vẫn đang dâng cao (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ).

Nước lũ tràn vào một khu dân cư ở huyện Ba Chẽ (Ảnh: CTV).

Nhiều nơi chìm trong biển nước (Ảnh: CTV).

Lũ chia cắt các khu vực dân cư ở Ba Chẽ (Ảnh: CTV).

"Biển nước" vây quanh khu dân cư (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ).

Huyện Tiên Yên cũng ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 3(Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tiên Yên).

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT giúp người dân sơ tán tài sản tới nơi an toàn ở huyện Tiên Yên (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tiên Yên).