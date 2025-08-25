Dốc sức hoàn trả tiền cho hơn 28.000 bị hại trong đại án FLC

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 25/8, lãnh đạo Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, sau một tháng tổ chức thi hành đại án FLC theo Bản án sơ thẩm số 426/2024 của TAND thành phố Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 598/HS-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội, cơ quan này đã tiếp nhận 11.806 đơn yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên có gần 3.800 đơn yêu cầu của đương sự thực hiện sai quy định.

Thi hành án dân sự Hà Nội đang dốc sức, hoạt động “hết công suất” để hoàn trả gần 1.786 tỷ đồng cho hơn 28.000 đương sự, bị hại (Ảnh: N.Nguyệt).

Đến nay, Thi hành án dân sự Hà Nội đã ra quyết định thi hành án với gần 7.000 đương sự, tương đương số tiền gần 1.500 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý trên 1.010 đơn yêu cầu thi hành án.

Thi hành án dân sự Hà Nội đã thành lập một tổ thụ lý gồm 11 công chức, một tổ 19 chấp hành viên cùng tổ kế toán hoạt động “hết công suất”, không kể ngày nghỉ với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi hành đại án này.

Ứng dụng ra quyết định thi hành án dành riêng cho đại án FLC đã được xây dựng, đảm bảo việc xử lý, tiếp nhận yêu cầu và ra quyết định diễn ra nhanh chóng, chính xác, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp đối tượng.

Để tránh những sai sót gặp phải trong thời gian qua (đơn yêu cầu thi hành án, chuyển khoản sai mẫu; người yêu cầu thi hành án không phải đối tượng được bồi thường theo bản án, thiếu tài liệu, thiếu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng), Thi hành án dân sự Hà Nội đề nghị người dân rà soát kỹ danh sách người được bồi thường theo 2 bản án trên.

“Chỉ những người có tên tại phụ lục số 1 và phụ lục số 3.1 kèm theo bản án mới được quyền yêu cầu hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu thi hành án”, lãnh đạo Thi hành án dân sự Hà Nội nhấn mạnh.

Cơ quan này đề nghị các đương sự đọc kỹ hướng dẫn thủ tục yêu cầu thi hành án được đăng tải trên trang thông tin điện tử (https://thads.moj.gov.vn/hanoi), cung cấp đầy các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Trường hợp đương sự có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục yêu cầu thi hành án có thể liên hệ hotline 0979.866.642 để được hướng dẫn.

“Chúng tôi đã chỉ đạo phải đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng thực hiện chi trả và tuyệt đối không được gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân. Dự kiến trong tháng 9 sẽ cơ bản giải quyết và chi trả xong đối với những hồ sơ yêu cầu thi hành án hợp lệ”, vị lãnh đạo Thi hành án Hà Nội cho hay.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tới dự phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8/2024 (Ảnh: Phúc Bình).

Như Dân trí thông tin, số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đại án FLC đặc biệt lớn, với hơn 28.000 người.

Bản án tuyên buộc Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và Trịnh Minh Huế (em gái ông Quyết) phải liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng và bồi thường cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường (27.881 người) trên 1.783 tỷ đồng. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng.

Tính đến ngày 4/6, Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án trên.

Hồi cuối tháng 6, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt là 7 năm tù - so với án sơ thẩm ông Quyết được giảm 14 năm tù.