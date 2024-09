Doanh nghiệp ở TPHCM bị thu hồi 20 tỷ vì cho thuê đất công sai quy định

Thanh tra TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng 2 mặt bằng nhà đất của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV. Doanh nghiệp Nhà nước này đã ký các hợp đồng cho thuê, hợp đồng hợp tác kinh doanh chưa đúng quy định đối với mặt bằng tại số 301, đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) và số 1, đường Hoàng Việt (quận Tân Bình).

Cụ thể, nhà đất tại địa chỉ 301, đường Hải Thượng Lãn Ông, được UBND TPHCM chấp thuận cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thuê với diện tích gần 997m2 để làm nhà hàng. Đơn vị này ký lại các hợp đồng cho thuê mặt bằng, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê nhà hàng tại đây và sau đó liên doanh, liên kết nhưng không cử nhân sự tham gia trong quá trình quản lý, điều hành.

Thanh tra TPHCM cho biết, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cũng nhận khoản lợi nhuận không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của hợp đồng sử dụng đất. Những việc trên là chưa đúng với các nghị định của Chính phủ về cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm; chưa đúng với quyết định UBND TPHCM khi chấp thuận cho tổng công ty này thuê đất.

Mặt bằng tại địa chỉ số 1, đường Hoàng Việt (Ảnh: M.L.).

Đối với khu đất tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cũng chưa thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng. Từ năm 2018 đến nay, tổng công ty chưa liên hệ cơ quan có thẩm quyền để kê khai, đăng ký đất đai sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

Từ ngày 22/2/2021 đến nay, nhà đất nêu trên vẫn bị bỏ trống, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn chưa xây dựng đề án, phương án, kế hoạch cụ thể để khai thác, kinh doanh mặt bằng.

Nhà đất tại số 1, đường Hoàng Việt, có diện tích 2.757m2, được UBND TPHCM cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thuê theo hình thức trả tiền hàng năm để kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, đơn vị lại cho công ty khác thuê lại để mua bán, lắp ráp, bảo hành thiết bị điện tử...

Trong quá trình quản lý, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình theo giấy phép xây dựng được phê duyệt nhưng làm thủ tục đăng ký biến động, thay đổi tài sản gắn liền với đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình.

Việc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cho bên khác thuê để kinh doanh điện máy, siêu thị là sử dụng không đúng mục đích dẫn đến phát sinh tranh chấp hợp đồng. Tổng số tiền còn phải thu từ bên thuê là gần 60 tỷ đồng gồm tiền thuê mặt bằng, tiền phạt, lãi chậm thanh toán theo bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình.

Thanh tra TPHCM cho rằng, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã sử dụng tài sản được giao chưa đúng nguyên tắc có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn theo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Thanh tra TPHCM đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, Thanh tra TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 20 tỷ đồng là khoản lợi nhuận thu được do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn sử dụng nhà đất cho thuê lại, góp vốn kinh doanh không đúng quy định đối với 2 địa chỉ trên.

Đến nay, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã nộp đủ số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

Chánh Thanh tra TPHCM đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện các biện pháp pháp lý để kịp thời thu hồi mặt bằng cùng số tiền gần 60 tỷ đồng đối với nhà đất số 1, đường Hoàng Việt. Tổng công ty cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với cả 2 mặt bằng.

Tổng công ty cũng báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan khuyết điểm, vi phạm đã nêu.