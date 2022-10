Người dân rủ nhau đi xem cảnh sát cơ động biểu diễn nhạc kèn

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập TP Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là dịp để xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp về lực lượng công an thân thiện, gần gũi, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chương trình biểu diễn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 ngày thành lập TP Lạng Sơn. (Ảnh: Vân Anh).

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 80 nghệ sĩ - chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ công an nhân dân đã biểu diễn hơn 20 tác phẩm nổi tiếng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam nói chung, Lạng Sơn nói riêng…

Dàn nhạc kèn của Đoàn thu hút công chúng ngay từ đầu buổi diễn với nhiều tác phẩm: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Khúc quân hành xứ Lạng, Colonel Bogey March, Từ một ngã tư đường phố, Hành khúc thắng lợi, Alte Kameraden.

Dàn nhạc kèn biểu diễn diễu hành. (Ảnh: Vân Anh).

Nhiều tác phẩm quen thuộc cũng đã được các nghệ sĩ - chiến sĩ của Đoàn biểu diễn thành công dịp này như: Hành khúc CAND, Trái tim người chiến sĩ, Hát mãi khúc quân hành, Người Công an thân yêu, Vì nhân dân quên mình, Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam, Nối vòng tay lớn, Đất nước trọn niềm vui, La Paloma. National Emblem March, Hải cảng về ta, Diễu binh số II, Tiến bước dưới quân kỳ, Tuổi trẻ Bác Hồ, Mười chín tháng Tám…

Đoàn biểu diễn trước chợ Kỳ Lừa. (Ảnh: Vân Anh).

Các nữ chiến sĩ xinh đẹp trong đêm biểu diễn. (Ảnh: Vân Anh).

Một trong số các tiết mục đặc biệt trong chương trình. (Ảnh: Vân Anh).