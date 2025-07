Techcombank: Lãi quý II cao nhất lịch sử, tổng tài sản lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng

Lãi quý cao nhất lịch sử

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao của Techcombank. Theo đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt 17.400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Dù vậy, biên lãi thuần (NIM) đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, cải thiện từ mức 3,7% trong quý đầu tiên lên 3,8% trong quý II, cho thấy cải thiện trong hiệu suất sinh lời và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động qua từng quý.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) trong 6 tháng đầu năm thể hiện chiến lược đúng đắn của ngân hàng, với nhiều mảng ghi nhận kết quả đột phá. Chẳng hạn phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tăng trưởng bùng nổ 30,2% so với cùng kỳ, đạt 2.333 tỷ đồng. Đây là mảng hoạt động có đóng góp ấn tượng nhất, tiếp nối thành công từ năm 2024. Riêng trong quý II ghi nhận mức phí IB kỷ lục 1.412,1 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ, khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong các dịch vụ tư vấn phát hành, phân phối trái phiếu và môi giới.

Thành công từ việc ra mắt các sản phẩm ngoại hối sáng tạo, đáp ứng đúng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân cho các mục đích du lịch, du học và định cư, giúp khoản thu từ dịch vụ ngoại hối tăng trưởng ngoạn mục 57,7%, đạt 584 tỷ đồng.

Thu phí dịch vụ bảo hiểm (bancassurance) tăng trưởng bền vững 17,6%, đạt 452,2 tỷ đồng, duy trì vị thế trong top đầu thị trường.

Trong nửa đầu năm, phí từ dịch vụ thẻ giảm 24,7%, đạt 769,4 tỷ đồng. Mức suy giảm phù hợp với xu hướng dịch chuyển từ hình thức thanh toán bằng thẻ sang các hình thức thanh toán khác như mã QR.

Chi phí hoạt động (OPEX) được kiểm soát hiệu quả khi gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 7.100 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức thấp ấn tượng là 29,2%.

Chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 26,3% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.104 tỷ đồng, nhờ chất lượng tài sản của danh mục cho vay mua nhà và thẻ tín dụng. Theo đó, chi phí tín dụng tiếp tục cải thiện xuống chỉ còn 0,6% vào cuối quý II và 0,4% sau thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro.

Kết quả, Techcombank lãi trước thuế 6 tháng đầu năm ở mức 15.100 tỷ đồng, trong riêng quý II đạt mức 7.900 tỷ đồng, cao hơn 9,2% so với quý trước và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Techcombank thông báo lãi quý II cao nhất lịch sử (Ảnh: Techcombank).

Tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, CASA phục hồi ấn tượng

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,038 triệu tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm, đánh dấu lần đầu tiên tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 10,6% lên mức 708.900 tỷ đồng - đảm bảo tăng trưởng phù hợp để duy trì tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức thấp hơn đáng kể so với giới hạn quy định bởi Ngân hàng Nhà nước.

Nhu cầu tín dụng tăng trưởng đồng đều và mạnh mẽ ở cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tín dụng cá nhân tăng 26,6% so với cùng kỳ, đạt 316.000 tỷ đồng. Động lực chính đến từ các sản phẩm cho vay mua nhà, cho vay hộ kinh doanh, và cho vay ký quỹ. Tăng trưởng cho vay ký quỹ phù hợp với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán.

Tín dụng doanh nghiệp tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ, đạt 442.900 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp đầu ngành, với mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận ở ngành tiện ích và viễn thông (tăng 52,6% so với cùng kỳ), theo sau là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ và logistics tăng 14,7%.

Tổng tiền gửi của khách hàng đạt 589.100 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Điểm nhấn đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ghi nhận mức tăng trưởng 7,9% so với quý I. Thành công này đến từ các giải pháp tài chính toàn diện và hấp dẫn như "Sinh lời tự động 2.0" và hộ kinh doanh tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước đạt 158.900 tỷ đồng. CASA khách hàng doanh nghiệp tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng CASA ấn tượng này không chỉ giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn mà còn khẳng định sự gắn kết sâu sắc của khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Techcombank.

Techcombank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có nền tảng vốn và quản trị rủi ro hàng đầu hệ thống khi tính đến cuối quý II khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) chỉ ở mức 82,4% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 26,4%, thấp hơn đáng kể so với giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu, tạo ra một bộ đệm vốn vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai.

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất nhích nhẹ lên mức 1,32% trong bối cảnh chung, chất lượng danh mục tín dụng của ngân hàng vẫn ở mức lành mạnh. Tỷ lệ NPL nếu loại trừ dư nợ tại CIC chỉ ở mức 1,05%. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục được duy trì ở mức an toàn đạt 106,4%, cho thấy sự chủ động và thận trọng của ngân hàng trong quản trị rủi ro.

Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, chia sẻ: “Techcombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước đến nay, bám sát định hướng mà Ban điều hành đề ra cho cả năm. Tăng trưởng tín dụng đạt mức hai chữ số, phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp và người dân cũng như động lực tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam.

Chúng tôi cũng đã triển khai mô hình chi nhánh số hóa hoàn toàn, khẳng định cam kết phát triển bền vững. Đồng thời, Techcombank tiếp tục tạo dấu ấn khi là ngân hàng duy nhất được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” bởi cả ba tổ chức quốc tế: Euromoney, FinanceAsia và Global Finance năm thứ hai liên tiếp”.

Tiên phong chuyển đổi số, kết nối đầu tư quốc tế

Techcombank khép lại 6 tháng đầu năm 2025 với gần 16,5 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới. 57,6% khách hàng mới gia nhập qua nền tảng số, minh chứng cho sức hút và sự tiện lợi của ngân hàng số Techcombank.

Niềm tin của khách hàng thể hiện qua gần 1,9 tỷ giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh điện tử trong 6 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ với tổng giá trị giao dịch đạt 6 triệu tỷ đồng.

Với những con số ấn tượng này, Techcombank tiếp tục giữ vững vị trí số một trên thị trường về cả chiều phát hành thẻ (thị phần 17,5%) và chiều thanh toán (thị phần 16,1%) theo thống kê của NAPAS.