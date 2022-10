Điều tra thông tin nữ thiếu tá công an nghi say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Ngày 29/10, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra ngã ba Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 28/10, tại ngã tư nói trên, ô tô biển kiểm soát 81A-055xx do chị T.T.L. (38 tuổi) điều khiển va chạm với xe máy BKS 81P1-218xx do anh T.Q.T. (trú TP Pleiku) cầm lái lưu thông cùng chiều.

Sau đó, xe chị L. tiếp tục lùi lại, tông vào ô tô BKS 81A-097xx của chị Phan Ngọc T. (40 tuổi, TP Pleiku) ở phía sau.

Hình ảnh được người dân ghi lại, được cho là cảnh nữ thiếu tá lái ô tô gây tai nạn ở TP Pleiku (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Vụ va chạm giao thông khiến các phương tiện bị hư hỏng. Chưa ghi nhận thương vong về người.

Đáng chú ý, theo hình ảnh người dân ghi nhận và đăng tải trên mạng xã hội, lúc điều khiển ô tô gây tai nạn, chị L. mặc sắc phục công an, mang quân hàm thiếu tá, có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông. Người này được cho là cán bộ Công an huyện Đăk Đoa.

Một lãnh đạo Công an huyện Đăk Đoa xác nhận đã nắm thông tin ban đầu và kết quả vụ việc cụ thể đang chờ cơ quan chức năng thông tin.