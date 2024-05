Điều động 2 Phó chủ tịch UBND TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Sáng 19/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì lễ trao và công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động, phân công ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho đến khi nghỉ hưu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhận quyết định giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, phân công, chỉ định ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, những quyết định phân công, giao nhiệm vụ này là rất quan trọng trong thời điểm chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Điều này cũng nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cho giai đoạn trước mắt.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chia sẻ, ông Ngô Minh Châu có 37 năm học tập, làm việc, trưởng thành ở lực lượng công an, từng là Thiếu tướng và Phó giám đốc Công an thành phố. Ông Dương Anh Đức cũng được học tập, công tác, rèn luyện ở lĩnh vực giáo dục, là Phó giáo sư.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn những nhân sự nhận nhiệm vụ mới sẽ bám sát chương trình hành động như một cam kết chính trị. Đồng thời, ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức sẽ sớm bắt nhịp công việc mới.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Hải Long).

Ông Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Ông Châu có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Ngô Minh Châu có thời gian dài công tác trong ngành công an. Quá trình công tác của ông Ngô Minh Châu bắt đầu từ năm 1987, tại Công an Quận 8.

Từ năm 1987 đến năm 2000, ông Châu lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh Nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nhân dân, Phó Trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an Quận 8.

Từ năm 2000 đến năm 2007, ông Ngô Minh Châu công tác tại Công an TPHCM. Trong giai đoạn này, ông từng làm lãnh đạo Phòng Bảo vệ Chính trị 1 (Công an TPHCM); Phó Trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an Quận 8.

Từ năm 2007 đến năm 2019, ông Châu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Ngày 11/5/2019, tại kỳ họp thứ 14 của HĐND TPHCM khóa IX, ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Dương Anh Đức sinh ngày 24/8/1968, quê quán tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Đức có trình độ Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học.

Ông Dương Anh Đức có quá trình công tác gắn liền với ngành giáo dục. Ông gắn bó với TPHCM từ năm 1990 tới nay.

Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1996, ông là giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Từ năm 1996 đến năm 2011, ông Dương Anh Đức làm giảng viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2017, ông làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2015. Ông đồng thời làm Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020, ông Đức làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TPHCM khóa IX, diễn ra ngày 27/3/2020, ông Dương Anh Đức được các đại biểu thống nhất bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM. Ông đảm nhiệm chức vụ này từ đó tới nay.