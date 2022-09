Diễn tập chữa cháy tòa nhà cao tầng

Mới đây, Công an phường Đại Kim cùng với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp nhiều lực lượng.

Tình huống giả định đưa ra tại buổi diễn tập là cơ quan chức năng nhận được tin báo tòa nhà cao tầng ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai xảy ra cháy, khiến nhiều người hoảng loạn.

Lực lượng chữa cháy tại tòa nhà nhanh chóng hướng dẫn người dân thoát nạn ra khỏi nơi nguy hiểm, sử dụng vòi chữa cháy của tòa nhà dập lửa, đồng thời xin chi viện lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 - Công an TP Hà Nội tới hiện trường sử dụng xe thang các thiết bị chuyên dụng cứu hộ tầng cao nhanh chóng có mặt.

Buổi diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng. (Ảnh: H.L.).

Tình huống giả định là xảy ra cháy tại nhà cao tầng ở phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: H.L.).

Xe chữa cháy cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức dập lửa. (Ảnh: H.L.).

Lực lượng quản lý tòa nhà cũng tham gia chữa cháy bằng hệ thống chữa cháy của tòa nhà. (Ảnh: H.L.).

Đại diện Công an phường Đại Kim cho biết, mục đích của buổi diễn tập nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH đối với loại hình này; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của UBND TP Hà Nội.

Xe thang điều đến hiện trường để giải cứu người mắc kẹt ở tầng cao tòa nhà. (Ảnh: H.L.).

Những nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: H.L.).

Người bị thương cũng được đưa xuống bằng cách thức khác ngoài xe thang. (Ảnh: H.L.).

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi viện. (Ảnh: H.L.).

"Diễn tập nhằm kiềm chế, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy; nghiêm túc thực hiện thí điểm các mô hình an toàn PCCC, từ đó hoàn thiện tiêu chí và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế tại quận", đại diện Công an phường Đại Kim nói.