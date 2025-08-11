Xả lũ hồ thủy điện Sơn La

Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát đi chiều 11/8, cho thấy sáng cùng ngày mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 201,31m, mực nước hạ lưu 117,11m, lưu lượng về hồ 3.835m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m3/s.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty thủy điện Sơn La theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo về bộ này.

Thủy điện Sơn La (Ảnh: NN-MT).

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Sơn La, Phú Thọ yêu cầu thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông và cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang sông…. biết thông tin xả lũ thủy điện Sơn La.

Tỉnh Phú Thọ, Sơn La có trách nhiệm báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ, gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.