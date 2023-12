"Điểm danh" lãnh đạo phòng sai sót, vi phạm kê khai tài sản

Ngày 7/12, báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng cho thấy, trong năm 2023, cơ quan thanh tra đã xác minh tài sản, thu nhập 19 người của 8 đơn vị.

Trong đó, Sở Nội vụ 2 người, Sở Y tế 5 người, Sở Xây dựng 2 người, Sở Tài chính 1 người, Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 người, Sở Tài nguyên và Môi trường 5 người, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng 1 người, UBND TP Bạc Liêu 1 người.

Kết quả, kê khai đúng 6 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 người, chấn chỉnh rút kinh nghiệm 4 người, xử lý kỷ luật 2 người, do kê khai không trung thực.

Hai người bị kỷ luật khiển trách là Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Hồng Dân và Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Long.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra kê khai tài sản, thu nhập tại 7 đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc và Tôn giáo, UBND TP Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi và UBND huyện Đông Hải.

Qua đó, kiểm điểm xử lý trách nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra (Ban Dân tộc và Tôn giáo).

Kiểm điểm rút kinh nghiệm Chánh văn phòng Sở Nội vụ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (Sở Giáo dục và Đào tạo), Trưởng phòng Nội vụ TP Bạc Liêu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Hải do có vi phạm, sai sót trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, phát hiện 2 trường hợp vi phạm tại Nhà hát Cao Văn Lầu và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Qua đó, đã xử lý cách chức Phó giám đốc nhà hát và cảnh cáo một phó phòng sở.

Theo cơ quan thanh tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã thụ lý điều tra 13 vụ, với 24 bị can liên quan đến tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 5 vụ, 15 bị can (tăng 1 vụ, 10 bị can so cùng kỳ).

Tòa án đã xét xử 9 vụ, 20 bị cáo (tăng 5 vụ, 16 bị cáo) với các tội Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, vụ có số tiền vi phạm cao nhất là hơn 67 tỷ đồng và cán bộ có chức vụ cao nhất là nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, tình hình tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn những thủ đoạn tinh vi.

"Quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, dịch vụ công, ngân hàng, vốn và tài sản tại một số cơ quan, doanh nghiệp,... tiếp tục là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực", báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.