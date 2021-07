Đi giao mì tôm, nam thanh niên bị phạt lỗi ra đường khi không cần thiết

Dân trí Từ quận Bình Tân sang quận 11 giao mì tôm cho người thân, anh T. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt do ra đường không có lý do chính đáng.

Bỏ chạy khi thấy tổ CSGT tuần tra lưu động

Trưa 14/7, Đội CSGT trật tự Công an quận 11 (TPHCM) tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động để xử phạt vi phạm tập trung đông người, các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng trong thời gian toàn thành phố giãn cách xã hội.

Đi giao mì tôm, nam thanh niên bị phạt lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

Tại đường Lạc Long Quân, tổ tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy nên ra hiệu dừng xe. Nam thanh niên cầm lái không chấp hành và tăng ga bỏ chạy về hướng đường Hòa Bình.

Truy đuổi hơn 300 m, lực lượng CSGT mới chặn được xe. Người cầm lái khai tên D.M.T. (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết vừa từ nơi cư trú sang quận 11 giao mì tôm cho người thân.

Anh T. ký vào biên bản xử phạt về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết và các lỗi vi phạm về luật giao thông.

"Đây không phải là lý do thật sự cần thiết để ra đường vào thời điểm này. Các cửa hàng ở quận 11 luôn đầy đủ lương thực, thực phẩm. Ai cũng đi như em làm sao mà kiểm soát được", cán bộ CSGT nhắc nhở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt anh T. về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có giấy đăng ký xe; không có giấy phép lái xe; không xuất trình được giấy CMND và ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Anh H. trình bày với CSGT: Do quận Tân Phú không bán chả nên anh phải sang quận 11 để mua.

Trong lúc tuần tra lưu động trên đường Âu Cơ, tổ công tác phát hiện anh L.T.H. (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe.

Khi được hỏi lý do ra đường, anh H. cho biết ở quận Tân Phú không có chỗ nào bán giò chả nên sang quận 11 mua về ăn cơm.

"Ở quận Tân Phú không có chỗ nào bán giò chả và bị cấm ra đường hết mười mấy ngày nên em bắt buộc phải đi xa để mua thực phẩm. Nếu trên xe không có 2 cây giò chả, mấy anh phạt em tội đi lung tung ngoài đường em sẽ chấp nhận", anh H. trình bày.

Với lý do này, tổ công tác nhắc nhở anh H. nên mua thực phẩm gần nơi cư ngụ để thực hiện nghiêm việc hạn chế ra đường trong thời gian giãn cách xã hội; đồng thời lập biên bản xử phạt 250.000 đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đại diện Đội CSGT trật tự Công an quận 11 cho biết, từ ngày 13/7, lực lượng túc trực tại 7 chốt kiểm soát đã chuyển sang tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cấp bách.

Anh C. (áo thun trắng) bị lập biên bản xử phạt do chở bạn đi rút tiền mua sữa cho con.

Sáng cùng ngày, nhiều tổ công tác của Đội CSGT trật tự Công an quận Gò Vấp cũng tiến hành tuần tra, kiểm soát lưu động, khép kín 17 tuyến đường trên địa bàn.

Tại đường Phạm Văn Chiêu, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Trình bày với CSGT, anh V.C.C. (người cầm lái), cho biết đang chở người bạn đi rút tiền để mua sữa cho con.

Lúc này, cán bộ CSGT giải thích người bạn ngồi sau có bằng lái xe, ra đường rút tiền mua sữa cho con là lý do chính đáng, còn anh C. đi cùng cho vui là vi phạm Chỉ thị 16. Do đó, tổ công tác lập biên bản xử phạt anh C. hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Lê Kim Vân, Đội phó Đội CSGT trật tự Công an quận Gò Vấp cho biết 11 chốt kiểm soát cố định không tháo dỡ mà chuyển hình thức tuần tra lưu động quanh khu vực các chốt này để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp ra ngoài không cần thiết, vi phạm việc không đeo khẩu trang.

"Lực lượng CSGT phối hợp với CSCĐ, cảnh sát hình sự... tuần tra 24/24, khép kín trên 17 tuyến đường để kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để người dân đến các cơ sở sản xuất và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do, không đeo khẩu trang", Thiếu tá Vân thông tin.

Kiểm tra ngẫu nhiên

Công an TPHCM vừa điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 tại hơn 300 chốt, trạm kiểm soát.

Cụ thể, Công an thành phố tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại 12 chốt, trạm kiểm soát ở khu vực cửa ngõ, đồng thời, điều chỉnh hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô của cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Theo đó, các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô chuyển từ hoạt động kiểm tra, kiểm soát cố định sang tuần tra kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi, các tuyến đường xung quanh các chốt.

Lực lượng tại các chốt này tập trung kiểm tra, xử phạt các trường hợp không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Khi không tuần tra, kiểm tra lưu động, lực lượng CSGT, CSCĐ sẽ kiểm tra ngẫu nhiên đối với các trường hợp có căn cứ, dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cấp bách.

Theo Công an TPHCM, công tác kiểm tra ngẫu nhiên này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, không để xảy ra ùn ứ giao thông tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong nội ô.

Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đồng lòng chung sức cùng hệ thống chính trị thành phố kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19.

