Đề xuất mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương lên 8 làn xe

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo UBND TPHCM về việc nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương lên 8 làn xe và 2 làn khẩn cấp cùng việc mở rộng các tuyến kết nối cao tốc theo quy hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối và giảm ùn tắc giao thông.

Dự kiến, việc tổ chức nghiên cứu tiền khả thi sẽ hoàn thành năm 2023, hoàn thành nghiên cứu khả thi, thẩm định, quyết định đầu tư năm 2024. Dự án khởi công năm 2025; thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027.

Kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hồi tháng 5/2022 (Ảnh: Xuân Hinh).

Về tầm quan trọng của dự án, Sở GTVT nêu quan điểm, cao tốc TPHCM - Trung Lương được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào tháng 2/2010, cách đây đã hơn 12 năm. Hiện, quy mô tuyến đường không còn đáp ứng được sự gia tăng phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân.

Điều đó dẫn đến việc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các dịp Lễ, Tết, cuối tuần và không bảo đảm cho nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách và kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Để khắc phục những bất cập trên và sớm hoàn thành mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc, vành đai đang triển khai, việc sớm nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương là hết sức cần thiết, cấp bách.

Về cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, Sở GTVT cho biết, hiện UBND TPHCM đang phối hợp chủ trì dự án Vành đai 3 TPHCM và dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài nên cần tập trung, ưu tiên nguồn lực cho 2 dự án này.

Do đó, để thuận lợi trong quá trình triển khai, Sở GTVT kiến nghị Bộ GTVT là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện dự án, hoặc UBND tỉnh Long An do cao tốc TPHCM - Trung Lương có chiều dài tuyến đi qua tỉnh Long An dài nhất.

Đồng thời, Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM cùng các đơn vị liên quan sớm thống nhất quy mô, hình thức, nguồn vốn đầu tư, cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung cần thiết khác.