Đề xuất lập Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đó là đề xuất đáng chú ý được Bộ Công an nêu ra trong dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo luật, Quỹ An toàn PCCC và CNCH không bao gồm ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Nguồn tài chính của quỹ từ đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài tại địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật và các nguồn hợp pháp khác.

Dự thảo luật đề xuất Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, mức đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ an toàn PCCC và CNCH (Ảnh: Trần Thanh).

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động PCCC, CNCH và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động như: kinh phí trang bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; cảnh báo, theo dõi, giám sát, thông tin báo cháy, truyền tin báo sự cố; thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; hỗ trợ tiền trợ cấp đột xuất đối với cơ quan, tổ chức, gia đình và người trực tiếp tham gia công tác PCCC, CNCH bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản,…

"Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, mức đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ An toàn PCCC và CNCH", dự thảo luật nêu.

Dự thảo nhấn mạnh, việc quản lý, sử dụng quỹ phải bảo đảm đúng mục đích, kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Ngoài ra, dự thảo luật đề xuất Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm để đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH.

Trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của UBND các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế đầu tư, tài trợ cho hoạt động PCCC và CNCH.

Đồng thời có chính sách ưu đãi về thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC và CNCH.

Tổng rà soát an toàn PCCC sau vụ cháy chung cư mini 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, Bộ Công an vừa đề nghị tổng kiểm tra, rà soát yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn cả nước. Với những vi phạm được phát hiện, Bộ Công an quán triệt xử lý nghiêm.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thông tin, Hà Nội đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra từ khâu cấp phép xây dựng với công trình xây dựng trên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan…

"Tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử lý đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.