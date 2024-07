Đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, tỉnh Bình Thuận.

Nhà máy nhiệt điện này có tổng mức đầu tư trên 23.926 tỷ đồng, đã đưa vào vận hành thương mại vào tháng 10/2019 (trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành); thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm đầu ra của nhà máy là điện thương phẩm được phát lên lưới điện quốc gia, đấu nối qua đường dây 500kV; sản lượng điện hàng năm tối đa 3,6 tỷ kWh. Hiện tại nhà máy đã hoạt động tối đa 100% công suất thiết kế.

Vị trí nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (Ảnh: Bộ TN-MT).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nhu cầu tiêu thụ than tối đa hàng năm của nhà máy vào khoảng 2,27 triệu tấn. Than được vận chuyển bằng đường biển đến cảng nhập than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, sau đó được bốc dỡ và chuyển đến kho than.

Nhà máy nhiệt điện sử dụng dầu DO để đốt trong giai đoạn khởi động lò hơi và đốt hỗ trợ với tổng nhu cầu 3.000 tấn/năm,

Nước biển được sử dụng phục vụ cho mục đích làm mát bình ngưng và các thiết bị phụ trợ. Ngoài ra, nhà máy còn sử dụng nước mặt được khai thác từ hồ Đá Bạc (thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong) và nước cấp của địa phương để tưới cây, rửa đường, phun ẩm giảm bụi…

Trong hai năm gần nhất (2022, 2023), Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng không bị thanh tra về môi trường, chỉ có các hoạt động giám sát và kiểm tra.

"Nhà máy không vi phạm và không bị xử phạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường", đề xuất cấp giấy phép môi trường nêu.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (Ảnh: EVN).

Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động xấu tới môi trường; đảm bảo các phương án xử lý chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bụi - khí thải).

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng là một trong 5 nhà máy của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, được xây dựng trên địa phận xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.