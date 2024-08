Đề nghị xử lý tài xế lái xe buýt 2 tầng vào đường cấm ở trung tâm TPHCM

Sở GTVT vừa có công văn gửi Công an TPHCM, UBND quận 1 và các cơ quan về việc xử lý những trường hợp xe buýt 2 tầng thoáng nóc vi phạm, gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm TPHCM.

Cụ thể, xe buýt 2 tầng thoáng nóc thường xuyên không chấp hành hệ thống biển báo giao thông đường bộ, lưu thông vào đường cấm như Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi).

Xe này cũng bị phát hiện dừng, đỗ không đúng quy định để đón trả khách trên các tuyến cấm dừng, đỗ xe như: Đồng Khởi (xung quanh khu vực Nhà hát TPHCM); Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Lợi); khu vực chợ Bến Thành; đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa)...

Xe buýt 2 tầng thoáng nóc lưu thông trên đường Võ Văn Tần, quận 3 (Ảnh: Thư Trần).

Do đó, Sở GTVT TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Sở GTVT cũng đề nghị Công an TPHCM, Công an quận 1, Đội CSGT Bến Thành tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô 2 tầng, thoáng nóc vi phạm dừng, đỗ không đúng nơi quy định; vi phạm quảng cáo trên phương tiện thí điểm.