Để động vật nuôi gây thương tích cho người khác bị xử phạt thế nào?

Dân trí Hành vi để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác có bị phạt không và mức phạt là bao nhiêu?

Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định số 167/2013) đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi, cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng đối với một trong những hành vi: Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư.

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc chó cắn người gây thương vong khiến người dân hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên tại nhiều địa điểm công cộng ở Hà Nội, người dân vẫn vô tư dắt chó ra đường không đeo rọ mõm (Ảnh: Đỗ Quân).

Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng; tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác.

Người có thẩm quyền sẽ ra quyết định phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với một trong những hành vi như khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác; báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm. Theo Bộ Công an, đây là những nhóm quy định xử phạt mới được bổ sung so với quy định hiện hành.

Những hành vi như viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Thế Kha