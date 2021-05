Đề xuất bổ sung nhiều mức phạt nặng liên quan đến mua, bán dâm

Dân trí Để khắc phục những bất cập hiện hành, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều mức phạt nặng liên quan đến việc lợi dụng kinh doanh để thực hiện các hành vi mua dâm, bán dâm.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định số 167/2013) để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Người nước ngoài mua, bán dâm có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam

Theo Bộ Công an, một số quy định trong Nghị định 167/2013 liên quan đến các hành vi lợi dụng kinh doanh để thực hiện các hành vi mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh chưa hướng dẫn cụ thể. Điều này dẫn đến việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, thiếu cơ sở pháp lý xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi nhân viên các cơ sở này có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

Vì thế, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi mua dâm; phạt tiền từ 2-5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng một lúc. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đối với hành vi bán dâm, dự thảo nghị định đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng; phạt tiền từ 1-2 triệu đồng trong trường hợp bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi vi phạm quy định.

Người nước ngoài có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam.

Năm 2020 Bộ Công an đã triệt phá đường dây bán dâm giá từ 18.000 - 30.000 USD tại TPHCM.

Điều 26 dự thảo quy định về hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm. Trong đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với hành vi mua, bán khiêu dâm, kích dục. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm; môi giới mua dâm, bán dâm.

Riêng hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng.

Để bịt các kẽ hở, dự thảo nghị định cũng đề xuất phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân khác để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 6-12 tháng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Các gái bán dâm bị bắt quả tang, đưa về cơ quan điều tra trong vụ đường dây mại dâm 14.000 USD từng gây rúng động dư luận. Ảnh: CAND

Mua số lô, số đề: Phạt 500.000 đồng

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề. Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau: Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.

Bộ Công an cũng đề xuất phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc: Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc; tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây: Làm chủ lô, đề; tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề…

Thế Kha