Đặt máy quét thẻ CCCD gắn chip tại khu du lịch Tam Chúc

Ngày 17/3, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đã giới thiệu các tính năng, tác dụng, tiện ích của máy đọc thẻ quét mã QR trên CCCD gắn chip điện tử, ứng dụng VNeID, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Công an hướng dẫn người dân, du khách quẹt thẻ CCCD gắn chip tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Theo đó, máy đọc thẻ CCCD là một thiết bị được thiết kế để quét mã QR trên CCCD của công dân giúp cho việc xác minh và cập nhật thông tin cá nhân nhanh chóng và chính xác; Giảm thiểu sai sót khi nhập dữ liệu và tiết kiệm thời gian khi xử lý các hồ sơ liên quan đến công dân.

Máy còn giúp nhận diện khuôn mặt thông qua việc quét thẻ CCCD hoặc qua ứng dụng VNeID, thực hiện các thao tác quẹt thẻ nhanh chóng không mất nhiều thời gian.

Đây là ví dụ thực tiễn của việc áp dụng công nghệ số giúp quản lý khách ra, vào bằng công nghệ không cần ghi chép. Ví dụ, du khách đến tham quan chùa Tam Chúc không may bị lạc đoàn hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn; nếu quét thẻ CCCD qua máy đọc thẻ, lực lượng chức năng sẽ giúp khách nhanh chóng tìm ra đoàn...

Máy cũng giúp lực lượng công an ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm đặc biệt là các đối tượng giả mạo giấy tờ hoặc sử dụng CCCD của người khác...

Đặc biệt, mọi thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân được bảo mật; truy xuất thông tin nhanh chóng, nhất là trường hợp cần xác định nhân thân khi có tình huống khẩn cấp, tội phạm hoặc tai nạn.

Trung tá Trương Văn Chiến, Đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kim Bảng cho biết, sau hơn 2 tuần thử nghiệm từ ngày 2/3 đến nay, 2 máy quét thẻ CCCD gắn chip điện tử đặt tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã thu nhận được trên 4.700 lượt công dân trên tổng số hơn 15.100 lượt du khách vào tham quan.

Trung tá Trương Văn Chiến, Đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kim Bảng giới thiệu các tính năng, tiện ích của máy đọc thẻ quét mã QR trên CCCD gắn chip.

Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, cho biết, lực lượng công an huyện đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến Đề án 06, công tác tuyên truyền cho người dân về lợi ích của Đề án 06. Công an huyện Kim Bảng khuyến khích người dân khi đi du lịch tới Hà Nam mang theo CCCD gắn chip để sử dụng những tiện ích tại đây.

Nhiều du khách khá bất ngờ và hào hứng trước việc quét thẻ CCCD tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc.

Sau thời gian thí điểm, du khách có thể sử dụng CCCD hoặc ứng dụng VNeID để thực hiện việc đặt vé online hoặc mua vé tham quan, du lịch - thắng cảnh mà không phải mất nhiều thời gian xếp hàng, mua vé như hiện nay...