Hà Nam triển khai giải pháp không dùng tiền mặt tại cơ sở giáo dục

Chiều 14/10, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Hội nghị có dự tham dự của lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và các đơn vị, chức năng liên quan.

Đại diện các sở ngành, UBND các huyện thành phố thị xã của Hà Nam ký cam kết thực hiện Đề án 06. (Ảnh: Đức Văn).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án số 06 là nội dung công tác quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, lâu dài, không những giảm được giấy tờ, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết các giao dịch dân sự mà còn phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Nga).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến ngày 10/10, dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế tại Hà Nam đã đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 342.000 người. Có 50 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) để đi khám, chữa bệnh.

"Tuy nhiên, kết quả có hơn 4.200 lượt người dùng CCCD đăng ký khám, chữa bệnh, trong đó có gần 2.000 lượt người tra cứu thành công. Kết quả này đáng báo động, đang ở mức thấp nhất toàn quốc", báo cáo nêu.

Về phục vụ phát triển công dân số, đến nay, Công an tỉnh Hà Nam đã cấp 705.730/754.628 thẻ CCCD (đạt 93,52%); thu nhận 110.479 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hiện nay cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh Hà Nam đủ điều kiện đáp ứng kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đã hoàn thành việc kiểm tra kết nối an toàn thông tin với Bộ Công an.

Chủ tịch UBND Hà Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 cấp huyện phải nhận thức và xác định đúng tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công cuộc Cải cách nền hành chính phục vụ chuyển đổi số hướng tới triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Tổ công tác Đề án số 06, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám Công an tỉnh Hà Nam đã trình bày báo cáo kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Hà Nam.

Trong đó, ông Dũng nhấn mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh triển khai giải pháp không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30/11.

Đại tá Tô Anh Dũng - Giám Công an tỉnh Hà Nam đã trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Đức Văn).

"Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cấp chữ kí số cho đội ngũ giáo viên trên toàn tỉnh. Xây dựng mô hình cấp chữ ký số, phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục. Việc này hoàn thành trước 31/12", ông Dũng nhấn mạnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin, đường truyền phục vụ việc kết nối giữa các dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư quốc gia, hoàn thành trước ngày 18/10.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông phải phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo các các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh triển khai các thiết bị xác minh danh tính, thông tin chủ thẻ CCCD phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn, nhất là khi sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng theo hướng dẫn của C06 - Bộ Công an; Phối hợp với Công ty Goldsun, Công ty TNHH công nghệ quảng cáo thế giới triển khai hoạt động tuyên truyền về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chủ trì xây dựng mô hình tại các cơ sở khám, chữa bệnh; triển khai, đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh;...

Đại tá Vũ Văn Tấn phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Đức Văn).

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) nhấn mạnh, Tổ công tác Đề án số 06 của tỉnh Hà Nam cần chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai phần mềm của Bộ Y tế về khám sức khỏe để thực hiện dịch vụ công; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ GTVT; tuyên truyền người dân sử dụng thẻ CCCD thay thế cho bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh...

Các nhà tài trợ tặng nhiều trang thiết bị, vật tư cho UBND tỉnh Hà Nam để phục vụ cho việc thực hiện Đề án số 06. (Ảnh: Đức Văn).

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao tặng nhiều trang thiết bị, vật tư cho UBND tỉnh Hà Nam để phục vụ cho việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.