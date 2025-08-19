Đăng tin bịa đặt về mức đóng bảo hiểm, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T. (SN 1991, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ông T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về các mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7 sử dụng logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông V.N.T. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng xác định nội dung trên hoàn toàn không đúng sự thật. Ông T. đã sao chép từ mạng xã hội và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình mà không kiểm chứng tính chính xác của thông tin nêu trên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường An Hải mời đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ông T. cũng tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng bài xin lỗi, đính chính thông tin, cam kết không tái phạm, đồng thời chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan công an.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật của ông T. đã vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T..

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi công dân cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân đối với thông tin mình đăng tải.

Chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống; không đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Tuyệt đối tỉnh táo trước những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng.

Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự.