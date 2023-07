Đang làm rõ tố cáo về bằng cấp của Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh Bắc

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, mới đây có đơn thư tố cáo gửi tới cơ quan chức năng ở Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đề nghị làm rõ việc ông Đ.X.T., Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc (trụ sở ở TP Bắc Ninh) sử dụng bằng đại học giả.

Theo bà Hồng, Trường Đại học Kinh Bắc được thành lập năm 2012 do bà và ông Đ.X.T. sáng lập. Năm 2020, ông T. làm Chủ tịch Hội đồng trường, bà Hồng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Báo cáo tài chính hàng năm, trường đại học này hoạt động không có lãi. Một số lãnh đạo và giáo viên phải xin nghỉ việc giữa chừng vì bất đồng với lãnh đạo trong quản lý, điều hành.

Bà Hồng phản ánh, ông Đ.X.T. được cấp bằng cử nhân Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa học 2005-2010 hệ vừa làm vừa học. Tuy nhiên giai đoạn này, ông T. đang làm việc cùng với bà Hồng tại Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ, trụ sở tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

"Tôi không thấy ông T. học hành gì, cũng không hề nói đến việc đi học mà trong bằng tốt nghiệp lại ghi tốt nghiệp đại học hệ vừa học vừa làm", bà T. phản ánh trong đơn gửi tới cơ quan chức năng.

Bà Hồng đã mang Bằng tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất số hiệu 00107535, số vào sổ cấp bằng SĐ50-76 ngày 4/5/2010 của ông Đ.X.T. tới Trường Đại học Mỏ - Địa chất để xác minh.

Trong công văn trả lời, TS. Phạm Tuấn Cường, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nêu rõ: Ông Đ.X.T, sinh ngày 19/5/1950 không có thời gian học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với những thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp.

"Một lãnh đạo trường đại học mà sử dụng bằng giả là không thể chấp nhận được, vừa vi phạm pháp luật, vừa xúc phạm danh dự uy tín của ngành giáo dục", bà Hồng nêu rõ trong đơn và đề nghị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xác minh làm rõ để xử lý vi phạm này.

Thông tin với phóng viên Dân trí, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường cho biết đã yêu cầu Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường Đại học Kinh Bắc rà soát, báo cáo sự việc để có cơ sở xem xét xử lý và trả lời người tố cáo.

Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết, ông Đ.X.T. là đảng viên thuộc quản lý về mặt đảng ở địa phương này.

Tuy nhiên, do tố cáo liên quan đến bằng cấp của ông Đ.X.T. nên cơ quan này đã tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy Bắc Ninh giao Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh xác minh, làm rõ vụ việc.

Trưa 26/7, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Đ.X.T từ chối trả lời, nêu quan điểm về sự việc.

Ông T. thông tin, ông và bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng là vợ chồng; tòa án đang tiến hành thụ lý giải quyết ly hôn giữa hai người.

Được biết, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng cũng đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ nghi vấn sử dụng bằng giả nêu trên.

Phó hiệu trưởng bị khởi tố

Cuối tháng 12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc, về tội Giả mạo trong công tác, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bà Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Đây là giai đoạn việc học văn bằng 2 tiếng Anh "gây sốt" với những người có nhu cầu học sau đại học cũng như những người sắp bước vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức.

Trường Đại học Kinh Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở 1 nằm tại TP Bắc Ninh và cơ sở hai nằm tại quận Ba Đình (Hà Nội).