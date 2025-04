Dàn mô tô đặc chủng diễn tập đón đoàn khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 13/4, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, vào tối qua, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an triển khai công tác tập luyện đón, dẫn đoàn theo phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn sẵn sàng nhiệm vụ đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện phương án diễn tập giả định, lúc 18h ngày 12/4, dàn mô tô đặc chủng của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an diễn tập đón, dẫn đường đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội.

Đúng 17h, toàn bộ chiến sỹ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) có mặt tại khu vực làm nhiệm vụ. Toàn bộ đội hình mô tô dẫn đoàn của Công an Hà Nội triển khai cho nhiệm vụ đều là siêu mô tô Honda Goldwing 2023 (Ảnh: Công an cung cấp).

Công tác diễn tập được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản từ những khâu đầu tiên. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện động tác chỉ huy giao thông nhanh, dứt khoát và phối hợp cùng với các lực lượng khác.

Quá trình diễn tập, cảnh sát cũng tạm cấm một số tuyến đường để phục vụ kế hoạch.

Theo Công an Hà Nội, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14 và 15/4.

Đồng thời, trong thời điểm này ở Hà Nội cũng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu - P4G.

Đoàn xe dẫn đoàn diễn tập đi qua đường Trần Duy Hưng tối 12/4 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng cùng lúc diễn ra trên địa bàn thành phố; yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện trên phải ở cấp độ cao nhất.

Căn cứ tính chất, tầm quan trọng của các sự kiện, Công an Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của hai sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng này.

Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhiều tuyến đường bị tạm cấm để phục vụ công tác diễn tập dẫn đoàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, trong các ngày từ 14/4 đến 15/4, trên địa bàn Hà Nội diễn ra hoạt động của các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 10h30 đến 22h ngày 14/4 và từ 8h đến 15h30 ngày 15/4, tạm cấm đối với các loại ô tô tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định).

Nhà chức trách cũng hạn chế đối với ô tô, xe máy hoạt động trên địa bàn các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh.