Đại tướng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Ngày 29/6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk.

Đi cùng đoàn có Thượng tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Ngọc Châu (Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và lãnh đạo địa phương.

Trong vụ tấn công này, Thiếu tá Hoàng Trung, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cùng là cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Đại úy Hà Tuấn Anh (cùng là cán bộ Công an xã Ea Tiêu) đã hy sinh. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) và ông Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) cũng bị sát hại.

Trước những sự hy sinh trên, Đại tướng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ. Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn này.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thắp hương tưởng nhớ cán bộ công an xã hy sinh (Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Với mong muốn được tri ân, chia sẻ và động viên gia đình các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đã đại diện trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ 2 gia đình Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng; trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh; trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an đại diện trao quà cho gia đình nạn nhân (Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các liệt sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công… Yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Cũng trong sáng 29/6, đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường vụ việc tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur, ghi nhận những thiệt hại về cơ sở vật chất, con người, diễn biến vụ việc; đồng thời động viên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur sớm ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, đề cao tinh thần cảnh giác; chia buồn với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã, đặc biệt là các gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Vụ khủng bố xảy ra vào rạng sáng 11/6. Hai nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế đã tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), khiến 9 người chết, 2 người bị thương, 3 con tin bị bắt giữ.

Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 75 người về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 1 người về tội Che giấu tội phạm; 7 người tội Không tố giác tội phạm và 1 người về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Quá trình điều tra, bắt giữ các bị can, lực lượng chức năng thu giữ 23 khẩu súng, 2 lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 30 con dao, 10 cờ Fulro và nhiều tang vật khác.