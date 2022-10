Đại tướng Tô Lâm nhắc lại những tấm gương chiến sĩ xả thân cứu hỏa

Chiều 3/10, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) (4/10/1961-4/10/2022) và 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2022), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Về phía Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP đã chủ trì buổi đón đoàn công tác của Bộ trưởng.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng chỉ huy một số phòng nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa và cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa cùng tham dự buổi tiếp đoàn.

Đại tướng Tô Lâm động viên cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại buổi đón tiếp, Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác 9 tháng đầu năm của Công an quận Đống Đa, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận.

Sau khi lắng nghe báo cáo và những khó khăn, cũng như đề xuất của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ và nêu rõ, công tác PCCC&CNCH có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, trong suốt 61 năm qua, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến PCCC&CNCH; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm công tác này.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH xả thân, quên mình, không ngại nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Mới đây nhất, trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy cơ sở karaoke tại quận Cầu Giấy, 3 cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và nhân dân Thủ đô.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác thăm trụ sở của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa (Ảnh: Công an Hà Nội).

"Trong thành tích chung của toàn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, có đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa", Đại tướng Tô Lâm biểu dương và ghi nhận, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; luôn bám sát các nội dung, chương trình, chỉ tiêu công tác được giao, kịp thời tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp đón (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trên cơ sở phân tích sự gắn bó chặt chẽ giữa công tác phòng chống tội phạm và PCCC&CNCH, Đại tướng Tô Lâm gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác PCCC&CNCH trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH; cần thống nhất nhận thức, công tác này phải đạt được mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại và người và tài sản của nhân dân trong các vụ cháy…

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu bày tỏ trân trọng, cảm ơn và xin hứa với lãnh đạo Bộ Công an sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thiện tốt nhất về các công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác PCCC&CNCH, xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn.

Người đứng đầu Công an Hà Nội khẳng định: "Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng là mệnh lệnh, và Công an Hà Nội sẽ tiếp thu nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới".