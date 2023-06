Đại tướng Tô Lâm: Mầm mống tội phạm dân biết hết

Quan điểm này được Bộ trưởng Công an Tô Lâm đưa ra khi báo cáo làm rõ thêm ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sáng 20/6.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an xác định mục tiêu quan trọng ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng là xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; mọi người dân phải được hưởng niềm hạnh phúc ấy, được an toàn, không ai bị đe dọa, không ai bị ảnh hưởng.

Xây dựng những xã không có tội phạm, không có ma túy

Bộ trưởng nhấn mạnh nếu cơ sở phường xã làm tốt thì huyện quận sẽ tốt, quận huyện tốt thì tỉnh tốt, mà tỉnh tốt thì cả quốc gia sẽ tốt. Song ông lưu ý những vấn đề phạm vi an ninh quốc gia do Chính phủ, Nhà nước lo, còn với người dân, cũng không được bỏ ai lại phía sau.

Bộ trưởng Công an nhắc đến điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII là không chỉ quan tâm an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, sự bền vững của chế độ mà sự an ninh, an toàn đó phải đến được cá nhân từng con người.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 20/6 (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại tướng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an sẽ xây dựng từng cơ sở phường, xã là pháo đài về an ninh trật tự, là nơi đảm bảo an ninh, an toàn nhất.

"Chúng tôi cũng sẽ xây dựng những xã không có tội phạm, không có ma túy. Đó là mục tiêu rất lớn. Tội phạm ngay ở xã thôi, có mầm mống tội phạm dân người ta biết hết. Nhưng rất dở là dân biết mà chính quyền, công an không biết. Như vậy thì quá dở, mà càng dở hơn, kém hơn là biết mà không giải quyết", Bộ trưởng Công an nói.

Ông dẫn chứng ở cơ sở, nhà nào có người nghiện ma túy, có người trộm cắp dân đều biết hết, chỉ cần về phường xã với dân là được nghe nói hết. "Vậy chính quyền biết không, công an biết không? Không biết là kém rồi, biết mà không giải quyết được càng kém", tướng Tô Lâm nói.

Nêu thực tế, ông cho rằng tăng cường công an chính quy về xã cũng không đủ sức vì quá nhiều việc, không những phải đảm bảo an ninh, an toàn mà phải vận động quần chúng nhân dân, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngay tại chỗ.

Bộ trưởng nêu tính toán mỗi xã cần 5-6 công an xã. Như ở Tây Nguyên, mỗi xã phải có 1 cán bộ về an ninh nắm, giải quyết tất cả vấn đề về an ninh. Mỗi xã nếu phức tạp về ma túy phải có cán bộ chuyên giải quyết về ma túy. Tới đây, còn cần cán bộ điều tra viên sơ cấp ở xã. Bởi Luật cho phép giải quyết tin báo tố giác tội phạm của dân, mà muốn giải quyết được phải có cán bộ điều tra, nếu không sẽ vi phạm pháp luật.

"Rất nhiều thứ như vậy, một người phải làm rất nhiều việc nên lực lượng hỗ trợ ở cơ sở là rất quan trọng", Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Không ổn định thì không thể bàn phát triển kinh tế

Thông tin về kinh phí, ngân sách cho lực lượng đảm bảo trật tự an ninh cơ sở, Bộ trưởng Công an cho rằng không có gì trở ngại, khó khăn.

"Nhiều nơi nói muốn ổn định để phát triển, không ổn định thì không có thời gian đâu mà bàn dự án, phát triển kinh tế - xã hội. Ví dụ khi ở Nghệ An, Hà Tĩnh khi xảy ra Formosa bàn chuyện đó cả năm thì còn đâu thời gian mà bàn phát triển kinh tế - xã hội. Hay Đắk Lắk, Tây Nguyên vừa qua có một việc như thế thôi, thành ra không thể coi thường", Bộ trưởng Công an dẫn chứng.

Phiên thảo luận tổ sáng 20/6 về dự án Luật Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông phân tích với công an xã trước đây, chế độ do ngân sách của tỉnh chi hết.

Nhưng nay trưởng công an xã đưa khỏi chức danh chính quyền nên Bộ Công an phải lo.

Thực tế, Bộ trưởng Công an cho biết nhiều địa phương khẳng định sẽ đảm bảo được hết, thậm chí đầu tư cho công an chính quy chứ không chỉ lực lượng trị an cơ sở. Vì thế, kinh phí này không phải gánh nặng rất lớn cho các địa phương.

Với lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở, Bộ trưởng Công an cho biết không có trụ sở riêng và hoạt động chủ yếu ở trụ sở chính quyền, công an xã và nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng này chủ yếu chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ, và công cụ phải được quản lý và Bộ phải chịu trách nhiệm trang bị cho lực lượng hoạt động.