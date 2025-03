Đại tá Trần Hồng Minh làm Phó giám đốc Công an TPHCM

Sáng 10/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TPHCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, trao quyết định cho Đại tá Trần Hồng Minh (Ảnh: C.T.).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời công tác, đánh dấu một bước ngoặt mới, một thử thách mới, nhưng cũng là cơ hội lớn để ông được công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tân Phó giám đốc Công an TPHCM hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Hồng Minh sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi. Trước khi làm Phó giám đốc Công an TPHCM, ông giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an quận 3, rồi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Với việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh, Công an TPHCM đang có 7 Phó giám đốc, những người còn lại gồm: Thiếu tướng Mai Hoàng, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Đại tá Lê Quang Đạo.