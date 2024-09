Đã trình Bộ Chính trị Đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Siêu bão Yagi gây thiệt hại sơ bộ 40.000 tỷ đồng

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đến nay, danh mục dự án Ban Chỉ đạo theo dõi gồm 40 dự án lớn/92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt và hàng không, đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn khoảng 15 tháng nữa, khối lượng công việc rất lớn. Do đó, ông đề nghị thảo luận giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, trong đó lưu ý áp dụng các kinh nghiệm quý báu từ dự án đường dây điện 500kV mạch 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cho biết theo thống kê sơ bộ, siêu bão số 3 đã gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng nên cần có giải pháp bù đắp lại những thiệt hại này. Trong đó, Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông vận tải.

Việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là thể hiện "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhấn mạnh cần khen thưởng những nơi làm tốt, Thủ tướng yêu cầu xử lý các trường hợp trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 13 hồi đầu tháng 8, Bộ GTVT đã trình Bộ Chính trị Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đơn vị này cũng đã trình Chính phủ Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 138 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, TPHCM đã phối hợp cùng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An để báo cáo Thủ tướng về chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 TPHCM. Thủ tướng đã giao các bộ, ngành xử lý các kiến nghị của TPHCM.

Hiện nay, Bộ GTVT đang thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo Nghị quyết của Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định (lần 2).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp với UBND TP Hà Nội hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Metro Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục chạy thử đến tháng 11

Về công tác triển khai, thi công, để thực hiện phong trào "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", Bộ GTVT đã phối hợp cùng các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản rà soát kế hoạch triển khai, xây dựng tiến độ chi tiết, đặc biệt là các công việc có tính chất đường "găng" để đôn đốc các đơn vị.

Các đại biểu dự phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một số dự án có giá trị thực hiện lớn như Cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 thi công đạt 52%; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang đạt 26%; Vành đai 4 Hà Nội đoạn qua Hà Nội đạt 33%; dự án Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua Hà Giang đạt 35%, Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Long An đạt 41%; Cao Lãnh - An Hữu đoạn qua Đồng Tháp đạt 36%...

Tuy nhiên, việc triển khai thi công các dự án tại một số địa phương còn chậm như Cần Thơ, Sóc Trăng tại dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Bắc Ninh tại dự án Vành đai 4 Hà Nội, Cao Bằng tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Về dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang nỗ lực triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, việc xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước đang được triển khai đáp ứng tiến độ; đã thi công đạt 94% khối lượng phần bê tông cốt thép Đài kiểm soát không lưu, bám sát tiến độ đề ra;

Gói thầu nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép, đang tiến hành lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng kế hoạch.

Dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất đã hoàn thành công tác bê tông, lắp đặt hệ mái dàn thép và đang triển khai các hạng mục còn lại bám sát tiến độ.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã đào 297m và lắp đặt 186 vòng vỏ hầm đoạn đi ngầm. Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục chạy thử đến tháng 11 để phục vụ việc đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, đào tạo nhân sự vận hành.