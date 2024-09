Đá tảng nặng cả tấn treo lơ lửng trên đầu dân

Sáng 21/9, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết những ngày qua, trên địa bàn huyện này có mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4.

Mưa to kéo dài tại địa bàn khối 7 và khối 8 thuộc thị trấn Con Cuông nên xuất hiện tình trạng sạt lở đá từ núi Cựa Rọ xuống gần các hộ dân, trong đó có 2 tảng đá với khối lượng lớn khiến người dân lo lắng.

Tảng đá nặng hàng tấn lăn từ trên núi cao xuống gần khu dân cư, lực lượng chức năng dùng cọc và dây để giữ lại (Ảnh: Tường Vy).

Xung quanh núi Cựa Rọ có nhiều hộ dân sinh sống. Không những vậy, ngọn núi này còn nằm cạnh quốc lộ 7, trên đường vào điểm du lịch thác khe Kèm. Hiện tượng đá rơi từ trên đỉnh núi xuống không chỉ gây nguy hiểm cho người dân sinh sống ở đây, mà còn đe dọa đến người tham gia giao thông trên quốc lộ 7.

Hiện các khối đá này đã bị sạt lở, lăn từ trên đỉnh núi cao xuống khu vực thấp hơn, cách nhà dân ở khối 7 và khối 8 thuộc thị trấn Con Cuông 5-10m.

Theo lãnh đạo địa phương, trong điều kiện thời tiết mưa to, các khối đá này có nguy cơ cao lăn xuống nhà dân. Điều đáng lo ngại là có 10 hộ dân với 40 nhân khẩu ở trong khu vực bị đe dọa.

Đá đã lăn xuống sát nhà dân (Ảnh: Tường Vy).

Sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng dây cáp và cột gỗ, tiến hành chằng néo để giữ 2 khối đá lại.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết sau khi hết mưa, lực lượng chức năng sẽ đập phá các khối đá trên để di chuyển đến nơi khác, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, UBND huyện Con Cuông đã chỉ đạo thị trấn Con Cuông khẩn trương di dời người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra đá lăn, sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng của địa phương này cũng đã dựng biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để người dân và phương tiện tham gia giao thông qua lại chú ý. UBND huyện Con Cuông yêu cầu trong trường hợp cần thiết sẽ lập chốt ngăn người và phương tiện qua lại đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm, 10 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do đá lăn đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang neo tạm đá lại, chờ hết mưa lũ sẽ khoan thủ công để xử lý.

Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo khu vực nguy hiểm do sạt lở đá (Ảnh: Tường Vy).

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/9, trên tuyến đường từ bản Chôm Lôm đi bản Yên Hòa (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) đã xảy ra tình trạng sạt lở đá. Nhiều tảng đá lớn từ trên núi cao rơi xuống, chắn ngang đường, giao thông đi lại gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

UBND xã Lạng Khê đã thông báo cho người dân trên địa bàn không lưu thông trên tuyến đường này; đồng thời bố trí lực lượng canh gác, cấm người và phương tiện qua lại đề phòng rủi ro.

Do ảnh hưởng của mưa sau cơn bão số 4, tình trạng sạt lở đất đá, cây cối cũng xảy ra tại khu vực Eo Vực Bồng trên tuyến quốc lộ 7A, thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Sự cố khiến 2 bố con người địa phương bị cây đổ đè lên bị thương, xe máy hư hỏng nặng.